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Игорь Коротченко, который возглавляет Центр анализа мирового рынка оружия, уверенно заявил, что американский самолет F-35 не соперник российском истребителю Су-57. Несмотря на то, что обе боевых воздушных машины относятся к пятому поколению, в воздушном бою между ними победитель будет очевиден. И это не хваленый F-35.

По словам Коротченко, Су-57 относится к «тяжеловесам», тогда как американский истребитель – это легкий самолет. В реальном воздушном бою F-35 проиграет как в дальнем противостоянии, так и на дистанции клинча. В ближнем поединке Су-57 вообще с легкость переиграет противника, так как обладает высокой маневренностью и невероятной для своего класса скоростью.

Су-57, по мнению эксперта, превосходит F-35 по всем параметрам, включая вооружение. Он также оснащен современным оборудованием для радиолокации, которое позволяет моментально обнаружить выпущенные по нему ракеты, что нивелирует незначительное преимущество американского истребителя на дальней дистанции.

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