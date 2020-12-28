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Андрей Негуца, который ранее занимал должность посла Молдавии в РФ, задержан на трое суток по подозрению в незаконном провозе через границу анаболических средств. Пресс-служба молдавской прокуратуры заявила, что приняла такое решение несмотря на то, что сам подозреваемый свою вину отрицает.

Напомним, что в начале декабря автомобиль дипломатического ведомства был задержан на границе Молдавии. В багажнике представители правоохранительных органов обнаружили целую партию анаболиков, которые посол намеревался вывезти за территорию государства.

Еще через 4 дня Негуцу уволили с должности, заявив, что он не мог не знать, что на машине посольства провозят анаболические средства. Сейчас было принято решение о его задержании для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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