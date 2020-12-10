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Егор Крид и певица Нюша презентовали клип на свою песню Mr. & Mrs. Smith.

В клипе артисты пытаются представить, как могла бы выглядеть их совместная жизнь, если бы они не расстались – в 2014-2016 годах они действительно встречались. Для этого, по сюжету клипа, они приходят в секретное агентство. Затем показывается, как они женятся, и у них появляется ребёнок, и, таким образом, они становятся полноценной семьёй.

Как отметила Нюша в Instagram, этот клип является посланием всем «бывшим». Она сообщила, что очень важно отпускать своё прошлое, так как от этого зависит будущее. Также певица добавила, что необходимо ценить моменты счастья как в прошлом, так и в настоящем.

Крид на своей странице в той же соцсети поблагодарил Нюшу за всё – за любовь и разбитое сердце, и отметил, что их история навсегда в сердце.

Поклонники совместную работу артистов нашли очень трогательной и оценили очень высоко – всего за несколько часов клип набрал более 1,6 миллионов просмотров на YouTube.

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