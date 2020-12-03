Приглашение Джо Байденом в свою будущую администрацию Дженнифер Псаки вызвало ажиотаж среди американских пользователей сети. Кто-то просто высказал свое недовольство таким назначением, а кто-то сумел найти компромат, чем подлил масла в огонь.

В качестве «компромата» использована фотография шестилетней давности, на которой Дженнифер по-дружески обнимается с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. На голове у нее шапка-ушанка образца Советской армии, но гламурного розового цвета. Несмотря на то, что фото старое, оно все же спровоцировало скандал.

Псаки прокомментировала негативные комментарии по поводу данной фотографии и назвала опубликовавших ее пользователей «марионетками России». По ее словам, люди, пытающиеся раздуть скандал из ничего, намереваются дестабилизировать ситуацию в американском обществе.