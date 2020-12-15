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В ходе официального визита в Боснию и Герцеговину глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров должен был встретиться с членами президиума этой страны Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем. Однако оба политика встречу проигнорировали.

Позже они объяснили свое нежелание встречаться с Лавровым его позицией по Дейтонскому соглашению. Напомним, что оно представляет собой рамочное соглашение о мире в БиГ. Чиновники назвали главу российского МИД одним из трех мировых дипломатов, поэтому сочли его высказывания позицией РФ по отношению к Боснии и Герцеговине.

В качестве еще одной причины отказа от встречи политики назвали отсутствие государственного флага БиГ на переговорах Сергея Лаврова с председателем президиума Мирославом Додиком.

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