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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему некоторые его прогнозы о коронавирусе не сбылись. Соответствующий пост появился на его Telegram-странице.

Так, в начале пандемии Мясников заявлял, что у россиян шанс заразиться коронавирусом менее 0,1%. Также он в то время сообщал, что на 90% уверен в том, что пандемия обойдётся «малой кровью», но остальные 10% подразумевали более серьёзное развитие ситуации.

В итоге, как сейчас заметил доктор, сыграли именно эти 10%. Также он указал, что упрекать в неверном прогнозе можно разве что гадалку, а в науке прогнозы строятся на основании тех данных, которые имеются в то время. Когда Мясников делал свои прогнозы, информации о коронавирусе было не так уж и много – к примеру, не было известно того, что он способен передаваться в бессимптомной форме.

Кроме того, Мясников отметил, что в России уровень смертности от коронавируса составляет 0,03% относительно населения страны, и именно такой прогноз он и делал в феврале.

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