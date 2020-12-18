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Пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову пришлось в очередной раз давать опровержения на многочисленные заявления о «бункере Путина» в Ново-Огарево. Он пояснил, что разные анонимы, которые вечно всем недовольны, придумывают «небылицы». А Владимир Путин слишком уж активный глава государства для того, чтобы прятаться в каких-то бункерах.

«Это полная ерунда», – подытожил Песков.

Напомним, что ранее пресс-секретарь неоднократно говорил, что российский лидер большую часть времени проводит в собственной резиденции, расположенной в Ново-Огарево. Он там и живет, и работает. Причем Путин перебрался туда из Кремля еще до начала пандемии.

По словам Пескова, в настоящий момент в резиденции находятся также эпидемиологи и медицинские работники. Президент по мере необходимости ездит в командировки, а также периодически показывается в Кремле.

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