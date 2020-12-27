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Дмитрий Песков в эфире «России 1» дал комментарий словам Владимира Зеленского касаемо Великой Отечественной войны.

Как указывается, Зеленский в начале этого года посетил Польшу. В то время он обвинил СССР в начале Второй Мировой войны наравне с фашистами. Кроме того, Зеленский сообщил, что в первую очередь именно Польша испытала последствия этого сговора.

На тот момент Путин сообщил, что слова Зеленского окажут негативное влияние на дальнейшие взаимоотношения России и Украины. Сейчас же Песков назвал заявление украинского президента ошибкой, подчеркнув, что этот год является годом 75-летия Победы. Кроме того, согласно заявлению Пескова, высказывание украинского президента «резануло не только слух, но и сердце», как российского президента, так и ветеранов войны, а также граждан Украины.

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