Эксперты Международного института стратегических исследований представили очередной сценарий возможных боевых действий между Североатлантическим альянсом и Россией. Главной их задачей было просчитать возможность прорвать противовоздушную оборону и эффективно противостоять защищающим рубежи России зенитно-ракетным комплексам.

Специалисты IISS проводили расчеты с тем условием, что для войны не будут задействованы какие-либо виды ядерных вооружений. В результате они пришли к выводу, что единственным способом прорваться через российскую границу является выявление бреши в эшелонированной обороне и нанесение удара именно по ней. Эксперты отметили, что проводить атаки по всей пограничной линии не имеет смысла – это лишь рассредоточит силы и приведет к серьезным потерям.

Специалисты подсчитали самолеты, которые могут оказаться в распоряжении НАТО. Помимо 1600 натовских воздушных машин, альянс смог бы привлечь американские истребители и бомбардировщики. Однако главная проблема заключается в том, что в распоряжении блока имеется только 59 самолетов, способных противодействовать ПВО. В США количество составляет 110 единиц, однако и этого будет мало для прорыва противовоздушной обороны.

Российские эксперты, прокомментировавшие все эти расчеты, заявили, что подобное моделирование можно назвать мечтами НАТО. По неизвестным причинам в таких выкладках Североатлантический альянс забывает о ядерном оружии, которое РФ применит сразу же в случае прямой угрозы. И никакие прорывы ПВО в этом случае не понадобятся.

Доклад же, составленный IISS – это не столько планы войны, сколько запланированный маркетинговый ход. Направленный, к примеру на то, чтобы заставить Европу купить как можно больше самолетов, способных бороться с комплексами ПВО.