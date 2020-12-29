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Представители российского Минобороны рассказали о новом соединении береговой охраны, в задачу которого войдет оборона острова Сахалин. Известно, что в него войдут несколько дивизионов, крылатых сверхзвуковых ракет «Бастион», а также ракетный комплекс «Бал», который хорошо зарекомендовал себя на других участках российского побережья.

Кроме того, на Сахалине уже сейчас расположено несколько подразделений, имеющих артиллерийское и ракетное вооружение. Они ведут наблюдение за морем, предотвращая возможную высадку десанта потенциального противника, а также от атак со стороны боевых кораблей.

На острове уже начался набор контрактников для службы в новых подразделениях. Кроме того, осуществляется прием на работу гражданских лиц, которые будут выполнять вспомогательные функции.

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