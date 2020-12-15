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Представителя украинской правящей партии «Слуга народа» и депутата ВРУ Евгения Шевченко настолько сильно возмутили новые санкции РФ, что он предложил вызвать Москву на «пацанские разборки». По мнению парламентария, во внешней политике давно действуют «законы улицы», поэтому пришло время дать России «ответочку».

По упомянутым законам улицы «пацаны» сперва бьют друг другу «морды», а затем мирятся. То же самое украинский депутат пытается вывести и на геополитический уровень. То есть, «забить стрелку» Москве для решения проблем.

Шевченко также заявил, что новые санкции делают невозможным дальнейшие переговоры с Россией по стабилизации ситуации на Донбассе.

Напомним, что новые санкции коснулись 849 человек, среди которых подавляющее большинство – это представители правящей украинской партии «Слуга народа». Ранее многие парламентарии заявляли, что у них нет интересов в РФ, поэтому санкции являются бессмысленными.

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