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Изгнанный из партии «Единая Россия» Сергей Караваев, который на днях освободился из СИЗО, с «зашитым ртом» посетил заседание Заксобрания Ленобласти. Он принес с собой плакат с надписью «Парламент – не место для дискуссий», который продемонстрировал, выйдя на трибуну прямо перед своим уходом.

Пресс-служба ЗакСа предполагает, что рот у депутата был зашит не по-настоящему. Выдвигаются версии, что Караваев просто надел какую-то маску.

Напомним, Сергей Караваев чуть больше года находился в СИЗО. В отношении депутата возбуждены уголовные дела за мошенничество в особо крупных размерах. Кроме того, в подобном же преступлении подозревается и его отец.

Несмотря на то, что Караваев находился в СИЗО, следствие по его делу продолжается. Следовательно, он остается депутатом и имеет полное право посещать заседания Заксобрания.

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