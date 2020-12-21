Датский парламент никак не может решить проблему с умерщвленными норками, которые были заражены коронавирусом. Изначально было принято решение закопать трупы, но через некоторое время из-за животных газов они начали вновь появляться на поверхности земли, «восставая из мертвых». После этого их снова закопали, но уже глубже. Однако и это не стало приемлемым решением.

Теперь парламентарии планируют эксгумировать трупы и сжечь их, чтобы полностью исключить возможные угрозы. Работа предстоит не из легких, так как нужно выкопать 4 миллиона убитых норок. Помимо этого, возникли разногласия из-за сроков эксгумации. Часть парламентариев требует провести ее немедленно, а другая часть предлагает отложить работы до будущего года, чтобы свести к минимуму риск заражения задействованных рабочих коронавирусной инфекцией.

Решение об эксгумации было принято на волне беспокойства жителей населенных пунктов, расположенных в месте массового захоронения. Они заявляют, что буквально в 200 метрах находится озеро, которое используется для купания и отдыха. Теперь жители боятся приближаться к нему, чтобы не заразиться через воду.