Анатолий Чубайс, который на днях занял пост спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями, отметил это назначение весьма оригинально. В честь получения новой для себя должности он сделал выстрел из гаубицы Д30, которая находится в Петропавловской крепости.

Чубайс разместил фотографию выстрела в своем аккаунте в социальной сети Facebook. В подписи к снимку уже бывший глава «Роснано» написал, что никакого вреда окружающей среде стрельба из гаубицы не нанесла и на климат не повлияла.

Напомним, что выстрелы из гаубиц и пушек в полдень – это давняя традиция, которую чтут и соблюдают в нескольких городах страны. Помимо Санкт-Петербурга, это еще Красноярска, Кронштадт, Севастополь и Владивосток.