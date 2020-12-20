Несмотря на то, что танк Т-72 был создан более пятидесяти лет назад, он продолжает активно использоваться в армиях многих стран Европы и мира. Причинам этому – невероятная надежность боевой машины и простота конструкции. Об этом рассказал военный обозреватель из Чехии Давид Хол, который не прошел и мимо недостатков легендарного советского танка.

По его мнению, все недостатки связаны с тем, что Т-73 изначально строился на платформе Т-64. По этой причине боевая машина была оснащена не слишком удобным механизмом заряжания, а также к неправильному размещению снарядов.

Кроме того, Хол отнес к минусам морально устаревшую систему управления огнем и остался недоволен низкой мощностью оптики, необходимой для наблюдения.

Эксперт упомянул и о многочисленных модернизациях Т-72, которые позволяют устранить ключевые минусы. Несмотря на это, Хол считает, что этот танк никогда не станет основным на поле боя. Он может выполнять лишь функции поддержки, но не более того.