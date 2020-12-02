В ходе операции Allied Force, которую ВС Соединенных Штатов проводили в Сербии, подполковнику Чарли Хайнлайн пришлось наблюдать уничтожение истребителя F-117 Nighthawk. Данный инцидент в то время не получил официального подтверждения, поэтому до сих пор подробностей о нем никто не знал. Хайнлайн принял решение первым раскрыть все его детали.

Подполковник, который в то время тоже был пилотом «Ночного ястреба», в паре с другим штурмовиком должен был поразить цель на окраине сербской столицы. Но буквально за несколько мгновений до выполнения миссии он получил сигнал об атаке зенитного комплекса. Сразу же после этого Хайнлайн увидел справа от себя большую ракету, по габаритам напоминающую американскую «Saturn V». Она направилась именно туда, где находился напарник пилота.

Затем Хайнлайн вдруг увидел большой огненный шар, который приближался к нему. Мощное свечение разорвавшейся ракеты позволило разглядеть все в мельчайших деталях, однако пилоту так и не удалось увидеть, был ли сбит штурмовик его напарника. Позже второй F-117 все же появился. Он летел с потушенными огнями, а по состоянию самолета было понятно, что ракета лишь немного задела цель. Оба истребителя тогда добрались до базы, но Хайнлайн отмечает, что даже практически невидимые «Ночные ястребы» не сумели скрыться от российских ЗРК, которые тогда использовались сербами. И если даже старые С-125 ухитрялись увидеть самолеты-невидимки, то современные комплексы способны на гораздо большее.