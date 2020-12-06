Бывший депутат поселкового совета Новозавидово, что в Тверской области, возмутился из-за победы Адольфа Гитлера Уунона на региональных выборах в Намибии. Темнокожий российский политик Жан Грегуар Сагбо сперва захотел узнать, не является ли данное сообщение шуткой, а затем заметил, что даже в Африке все знают, кем был Гитлер и каких дел он натворил в Намибии.

Сообщение шуткой не оказалось. Действительно, региональные выборы выиграл Адольф Гитлер Уунон, которому свои голоса отдали 85 процентов избирателей. Победитель сразу же заявил, что не имеет ничего общего со своим тезкой, а также отметил, что не является сторонником нацистской идеологии.

Не исключено, что свое имя политик получил из-за того, что Намибия длительное время являлась колонией ФРГ. В этой стране можно до сих пор найти больше количество улиц с немецкими названиями.