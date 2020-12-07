Британский авианосец HMS Prince of Wales отправили на ремонт из-за воды. Об этом рассказало издание The Sun, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщается, стоимость этого авианосца составляет 3,1 миллиарда фунтов, что равняется примерно 300 миллиардам рублей. Причиной того, что авианосцу потребовался ремонт, стала обычная вода, попавшая в машинное отделение.

Это, в свою очередь, произошло из-за того, что не сработала система пожаротушения. В итоге машинное отделение, а также системы энергообеспечения, около суток заливало водой. Всего, как сообщается, в отделение попало около тонны или даже больше, воды.

Как отметил собеседник издания, на то, чтобы устранить все повреждения, уйдёт не один месяц, а затраты составят миллионы.