Вице-премьер Юрий Борисов прокомментировал планы «Роскосмоса» снять фильм на МКС.

Как сообщается, фильм имеет рабочее название «Вызов». «Роскосмос» заявил о намерении съёмок фильма на МКС ещё в конце сентября. Сообщалось, что режиссёром станет Клим Шипенко, а главную героиню и её дублёршу выберут на открытом конкурсе. Начать съёмки планировалось осенью следующего года, при этом отмечается, что средства на съёмки фильма должны были быть выделены из бюджета.

Однако Борисов заявил, что, пока он находится на посту, он не допустит, чтобы художественный фильм финансировался за государственный счёт. Борисов уверен, что продвигать российскую космонавтику следует, однако не за счёт госбюджета. Он заявил, что фильм можно снимать, если найдутся спонсоры, готовые оплатить пребывание актёров на МКС, и если съёмки не помешают космонавтам.