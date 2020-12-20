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Политолог из Болгарии Нина Дюлгерова уверена, что Россия успешно достроит газопровод «Северный поток-2», несмотря на постоянные возмущения со стороны Соединенных Штатов. Она отметила, что сколько бы США не заявляли, что остановят строительство, перейти от слов к делу они не смогут из-за отсутствия альтернативных решений.

Дюлгерова также заявила, что Россия может сколько угодно строить газопроводы в Европу. Следующим будет продолжение «Турецкого потока», с которым США тоже придется смириться. Экономические ограничения не являются эффективным инструментом для остановки строительства. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель настроена на серьезное противостояние с США и привлекает на свою сторону весь Евросоюз, что может создать серьезные проблемы для Соединенных Штатов.

Политолог отметила, что Болгария стремится к поддержанию дружеских отношений с Россией и не хочет чинить ей препятствия в строительстве газопроводов. Однако политика США в отношении этого государства постоянно добавляет напряжение.

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