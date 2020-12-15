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Горящий трамвай в последние годы стал настоящим символом Казани, затмившим собой улицу Баумана и Казанский Кремль. Такое мнение высказал популярный блогер платформы LiveJournal Илья Варламов.

Он написал, что изображения горящих трамваев в Казани можно найти где угодно – на кружках, магнитах и других сувенирах. Первые продаются даже за пределами города – в Северной столице.

Также блогер предсказал, что ездить на трамваях в Казани смогут только каскадеры, выполняющие вместо актеров трюки в популярных фильмах про суперагента Джеймса Бонда.

В Казани только за последние два месяца прямо на ходу загорелось три трамвая. Такая регулярность доказывает, что блогер абсолютно прав в своем мнение о новом символе столицы Татарстана.

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