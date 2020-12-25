45-дневная война в Нагорном Карабахе оставила после себя множество вопросов и уроков. И один из них связан непосредственно с беспилотными аппаратами, которые так успешно использовал Азербайджан. Они привлекли внимание многих стран мира и Россия не исключение. В государственной программе развития ВС, рассчитанной до 2023 году БПЛА уделено особое внимание, но некоторые технологии задействуются уже сейчас.

Так, буквально в среду российская компания «Технодинамика» отправила в российские ВКС партию беспилотных вертолетов, главной задачей которых будет изучение возможных боевых операций против ударных дронов.

Не только военные цели

Беспилотные вертолеты от «Технодинамики» — это универсальные аппараты, которые способны выполнять широкое разнообразие функций. К примеру, к ним относятся тушение лесных пожаров, работа на сельскохозяйственных угодьях.

Такой беспилотник вертолетного типа обязательно найдет применение и в других гражданских сферах. Но и военные также не смогли пройти мимо столь широкой функциональности. Впрочем, пока они намереваются использовать аппарат только в качестве мишени.

Изучение операций против беспилотников

Один из вопросов, который возник после Карабаха – как бороться с беспилотными аппаратами, которые способны заниматься разведкой и одновременно наносить удары? Появление в ВКС беспилотника вертолетного типа, по мнению военных, должно дать ответ на этот вопрос.

Главной задачей вертолета в военно-космических силах станет имитация воздушных целей. БПЛА способен осуществлять полеты в разных режимах, поэтому российские военные смогут испытывать на нем новейшие системы ПВО и комплексы РЭБ. Оценивая их возможность бороться не с истребителями и бомбардировщиками, которые «видят» практически все российские системы, а с ударными и разведывательными дронами потенциального противника.

Беспилотник станет мишенью и поможет изучить, насколько точно та или иная система способна поразить цель, а также оценить работоспособность и эффективность систем наведения. И все это в условиях, которые будут максимально приближены к боевым, что позволит перейти от теории к практике.