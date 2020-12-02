Представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков рассказал СМИ, что на территории Нагорного Карабаха не выявлено случаев нарушения режима прекращения огня. Он заявил, что линия соприкосновения полностью контролируется с помощью современного оборудования, имеющегося в распоряжении миротворческих сил РФ.

Конашенков рассказал, что мониторинг ситуации на всей вверенной миротворцам территории позволяют осуществлять беспилотные аппараты «Орлан-10». Кроме того, связь с наблюдательными пунктами осуществляется через комплексы, предназначенные для защищенной от перехвата сигнала видеосвязи.

Представитель Минобороны также сообщил, что миротворцы принимают активное участие в восстановлении контролируемых районов. К примеру, в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с их помощью была восстановлена школа, которая уже сейчас принимает учеников.