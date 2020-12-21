Рязанская журналистка Александра Безукладова, которая своей табличкой с надписью «Я беременна» привлекла внимание не только президента Владимира Путина на большой пресс-конференции, но и всех российских СМИ, подтвердила, что действительно ждет ребенка. Она объяснила, что в ходе мероприятия сильно волновалась из-за общения с главой государства, и «не совсем внятно» ответила ему на вопрос о беременности.

По словам журналистки, при необходимости она готова предоставить все доказательства своего статуса, включая справки от врача и выписки из медицинской карты.

Безукладова также пояснила смысл идеи с табличкой. Как оказалось, она возникла еще во время подготовки к пресс-конференции Путина.

«Мы шутили, что в прошлом году на пресс-конференции я была на последних месяцах беременности и это было заметно, а сейчас, когда у меня ещё небольшой срок, “хоть табличку делай”. Вот и решили в самом деле её сделать», – поведала журналистка.

Также Александра прокомментировала свою просьбу к президенту присвоить вице-губернатору рязанского региона Игорю Грекову звание Героя России. По словам журналистки, инициатива исходила не от нее, а от группы местных жителей, обратившихся в редакцию «МК-Рязань».