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Россия предпринимает в арктическом регионе «безответственные» действия, в связи с чем представляет угрозу для американских кораблей. Такое заявление сделал Чарльз Рей, занимающий пост заместителя командующего Береговой охраной Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что РФ в последнее время существенно усилила свои позиции в Арктике.

По мнению Рея, Россия не должна проводить какие-либо учебно-тренировочные мероприятия на территории экономической зоны США. Последние учения, которые были организованы в Беринговом море, создали серьезную угрозу для рыболовных судов, которые даже не подозревали, что окажутся в эпицентре боевых стрельб. Такие действия РФ не могут не беспокоить Береговую охрану.

Напомним, что речь идет об учениях «Океанский щит», которые действительно проводились в Беринговом море. Также они охватывали Камчатку и Чукотский полуостров. Помимо тридцати боевых кораблей, в них принимали непосредственное участие вертолеты и самолеты российской авиации, суда материально-технического обеспечения и военнослужащие разных родов войск.

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