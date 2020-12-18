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Эксперты издания «НьюИнформ» перечислили боевые самолеты Белоруссии, которые поднимутся в воздух в случае возможного вторжения со стороны НАТО.

Первым делом журналисты упомянули истребители МиГ-29БМ, которые являются значительно модифицированной версией советских самолетов. Они теперь могут дозаправляться в воздухе и использовать множество различных ракет, включая противокорабельные. Белорусские ВВС обладают 34 подобными боевыми машинами.

Ранее Белоруссия закупила у России 12 истребителей Су-30СМ, а в прошлом году ей было поставлено 4 самолета. В плане своих характеристик они уступают только стелс-истребителям F-22 ВВС США. Для поддержки наземных войск белорусское командование сможет использовать 22 штурмовика Су-25УБК.

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