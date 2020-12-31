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31 декабря Азербайджан начал поставлять газ в Италию, Болгарию и Грецию, рассказали в Минэнергетики страны. Для этой цели используется Трансадриатический газопровод, соединяющий азербайджанскую столицу с Италией.

Представители ведомства отметили, что поставки газа в южную часть Европы – это одна из целей Южного газового коридора. Которая теперь успешно достигнута. Азербайджан в течение 25 лет будет транспортировать в указанные выше страны по 10 млрд кубов голубого топлива. 2 миллиарда предназначено для Греции и Болгарии, а еще восемь – для Италии.

Согласно заявлению министерства, эти государства на выгодных условиях получат качественный источник энергии. Кроме того, посредством Трансадриатического газопровода Каспийский регион соединится с европейским континентом.

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