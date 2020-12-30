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Анжелина Граовац, теннисистка из Австралии, ответила пользователям, начавшим критиковать ее за решение продавать свои интимные снимки ради продолжения профессиональной карьеры.

Согласно словам девятнадцатилетней спортсменки, на планете сейчас и без этого образовалось огромное количество негатива, поэтому она рекомендовала людям заняться саморазвитием, а не критиковать других за их действия.

Ранее появилась информация о том, что молодая теннисистка создала профиль на интернет-сервисе OnlyFans, предназначенном для блогеров. На нем они могут демонстрировать своим поклонникам, купившим месячную подписку, эротический контент. Граовац требуются деньги, чтобы участвовать в турнирах по теннису.

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