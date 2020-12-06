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Президент НКР Араик Арутюнян поведал о визите генерала Рустама Мурадова, командующего российскими миротворческими силами, в Азербайджан. Там он встречался с бойцами ВС Армении, которые попали в плен во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

После встречи генерал представил информацию о состоянии пленных их родственникам. Он рассказал, что они живы и здоровы, а также содержатся в нормальных условиях.

Арутюнян заявил, что в настоящий момент азербайджанская и армянская стороны обмениваются данными о плененных военнослужащих. Он отметил, что Баку предоставляет информацию о значительно меньшем количестве захваченных солдат, чем получается при подсчетах в Армении.

Сообщил Арутюнян и о том, что на территории Нагорного Карабаха еще не завершен процесс идентификации погибших. По его словам, в некоторых случаях приходится делать тесты ДНК, так как другие способы не позволяют установить личности военнослужащих.

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