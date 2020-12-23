Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Депутат Эдмон Марукян, который возглавляет оппозиционную фракцию «Светлая Армения» в парламенте страны, внес предложение создать еще одну российскую военную базу. Он уверен, что ее размещение в Сюникской области позволит избежать возможных конфликтов с Азербайджаном.

Политик напомнил, что согласно договору о мире, территория Нагорного Карабаха, находящаяся на границе с этим регионом, отошла под контроль Азербайджана. Это может негативно повлиять на безопасность жителей области. Российская база поможет устранить проблему, а также станет опорой для миротворческих сил РФ, которые будут находиться в Карабахе еще как минимум 5 лет.

Сейчас в Армении находится лишь одна военная база России, состоящая из двух гарнизонов – в Гюмри и Ереване. На ней постоянно находятся 4 000 военнослужащих. База была создана после заключения договора между двумя странами в 1995 году.

Вам может понравиться

Жители России назвали желаемый размер пенсии

Аналитики интернет-сервиса Webbankir в ходе проведенного исследования выяснили, что большинство жителей РФ…

Путин утвердил состав Госсовета

Президент РФ Владимир Путин занял должность председателя Государственного совета, а также утвердил…

«Главное, лакокрасочное покрытие восстановили»: пользователи на Украине высмеяли ремонт истребителя МиГ-29

Украинские пользователи сети высмеяли сообщение Львовского авиаремонтного завода о готовности к вылетам…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 декабря – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 23 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 декабря – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 23 декабря – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 23 декабря – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 23 декабря – небольшой снег, до 2 °C |