Депутат Эдмон Марукян, который возглавляет оппозиционную фракцию «Светлая Армения» в парламенте страны, внес предложение создать еще одну российскую военную базу. Он уверен, что ее размещение в Сюникской области позволит избежать возможных конфликтов с Азербайджаном.

Политик напомнил, что согласно договору о мире, территория Нагорного Карабаха, находящаяся на границе с этим регионом, отошла под контроль Азербайджана. Это может негативно повлиять на безопасность жителей области. Российская база поможет устранить проблему, а также станет опорой для миротворческих сил РФ, которые будут находиться в Карабахе еще как минимум 5 лет.

Сейчас в Армении находится лишь одна военная база России, состоящая из двух гарнизонов – в Гюмри и Ереване. На ней постоянно находятся 4 000 военнослужащих. База была создана после заключения договора между двумя странами в 1995 году.