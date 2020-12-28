На вооружении американской армии появились беспилотные бронемашины Robotic Combat Vehicle, которые издание The Drive называет «революционными». По словам представителей компании Pratt Miller, разработавшей эту технику, она предназначена в основном для проведения разведывательных операций. Но установленное на машины вооружение говорит об обратном. Не зря же некоторые американские эксперты уже окрестили RCV «убийцами российских танков «Армата».

Именно с вооружения и стоит начать этот обзор. Все дело в том, что в его качестве используется боевой модуль CROWS II, который дает возможность устанавливать различные виды оружия и осуществлять управление ними в дистанционном режиме. К примеру, наземные роботы могут использовать пусковые установки для противотанковых ракет FGM-148 Javelin, благодаря чему в бою они не уступят даже тяжелым бронемашинам потенциального противника.

При этом FGM-148 Javelin – это лишь одна из опций модуля CROWS II. В любой момент пусковую установку можно заменить на управляемый удаленного гранатомет или крупнокалиберный пулемет, что позволить сражаться не только с танками.

О других характеристиках пока известно очень мало. Издание The Drive рассказывает, что на уникальной военной робототехнике установлен гибридный мотор, который дает возможность минимизировать расход топлива, а также обеспечить практически бесшумное передвижение. Скорость боевой машины достигает 48 километров в час. В настоящий момент беспилотник может либо управляться оператором, либо действовать автономно, выполняя заданную программу. Но разработчики сообщают, что второй вариант пока не доведен до совершенства, поэтому они продолжают работу над RCV.