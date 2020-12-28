На канале «Телеграм» одного из военных корреспондентов «Русской весны» появилось сообщение о том, что РФ перебросила часть своих войск в поселение Айн-Исса, являющееся одной из наиболее горячих точек в Сирии.

Отмечается, что в данном районе все еще идут сражения между курдскими вооруженными силами и протурецкими боевиками. Сюда были перекинуты дополнительные российские подразделения, главная задача которых заключается в пресечении провокаций со стороны, как курдов, так и сил, поддерживаемых Турцией.

Ранее в Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируется перемещение грузовых машин и боевой техники с российскими флагами неподалеку от вышеуказанного города. В середине текущего месяца появлялась информация о том, что между сирийскими, российскими и турецкими военными были проведены переговоры по причине ухудшения обстановки в регионе. В их рамках было решено разместить в Ракке наблюдательные посты с военнослужащими РФ.