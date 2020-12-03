Хорошо известная российским зрителям по множеству телесериалов Анна Казучиц станет новой ведущей программы «ДНК». Она заменит Александра Колтового, который 7 ноября погиб в результате авиакатастрофы. Первые выпуски с новой ведущей появятся в эфире 14 декабря.

Казючиц рассказала, что в течение нескольких лет регулярно смотрела телепрограмму ДНК. Она отметила, что ей очень нравится возможность помогать людям найти своих близких, а также разрешить возможные споры из-за родства. Актриса пообещала достойно продолжить дело своего предшественника.

Напомним, что 41-летний телеведущий Александр Колтовой разбился на легкомоторном самолете, направляющемся в Рыбинск. У воздушного судна загорелся один из двигателей. Александру удалось посадить машину, однако из-за слишком жесткой посадки самолет загорелся. Ведущий и его подруга не сумели выбраться и погибли.