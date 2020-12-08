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Музыкальный продюсер Андрей Разин предположил, что случится с Юрием Шатуновым, если тот “не дай Бог подхватит коронавирус”.

Как сообщил Разин, у его коллеги ослабленные лёгкие, так как он курит с самого детства. Причём делать это начал ещё до школы – с шести лет. Так что если он вдруг подцепит коронавирусную инфекцию, то, скорее всего, он её не переживёт. Как отметил продюсер, у Шатунова болезнь может протекать также, как и у бывшего участника «Ласкового мая» Александра Прико, который скончался в сентябре.

Прико был госпитализирован с подозрением на коронавирус, ему провели два курса лечения от пневмонии. Затем выяснилось, что артист болен не коронавирусом – у него была злокачественная опухоль. Спасти его врачам уже не удалось. По мнению Разина, Прико довёл организм до такого состояния вредными привычками.

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