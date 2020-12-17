Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий предполагает, что все разговоры НАТО об усилении военного присутствия в Черном море – это своеобразная прелюдия к нападению на Россию. Он заявил, что РФ сейчас нужно срочно менять приоритеты. Вместе того, чтобы готовиться к обороне, ей необходимо наносить превентивный удар.

По словам Ильницкого, Североатлантический альянс даже не скрывает, что намерен нападать именно с черноморского направления. Об этом говорят не только регулярные провокации и появление в Черном море все больше американских боевых кораблей. Кроме того, на скорую атаку указывают также события, которые сейчас происходят в Беларуси, а также на Украине и в Молдавии.

Советник главы оборонного ведомства пояснил, что речь идет не только о России. НАТО планирует наступательные действия на все страны черноморского региона, включая Армению и уже упомянутые Молдову с Украиной. Поэтому очень важно своевременно начать действовать на опережение.