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За несколько минут до полуночи 31 декабря первая криптовалюта обновила очередной исторический максимум, протестировав уровень $29 000. Совсем немного биткоину остается до прорыва следующей ключевой отметки в $30 000.

Аналитик Алекс Крюгер считает, что триггером текущего роста стали события на рынке облигаций. В течение последних двух суток ставки сокращались. А вечером в среду, 30 декабря, начался рост криптовалюты. В начале недели ставки по 10-летним американским гособлигациям опустились до 0,950%, а впоследствии падение показателя продолжилось.

Крис Томас из компании Swissquote назвал рынок биткоина в текущем состоянии сильным. По его мнению, в данный момент формируют курс криптовалюты розничные инвесторы. По его прогнозу, скоро наступит закономерная коррекция биткоина, а потом и консолидация.

На пороге $30 000 биткоин встретит препятствие в виде факторов технического характера.

Примечательно, что Ethereum на недельном ралли обходит биткоин по темпам роста, и сейчас за 1 ETH дают примерно $750. У второй по капитализации криптовалюты есть больше шансов для прорыва, полагают аналитики.

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