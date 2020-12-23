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Эксперты компании Gavekal Research рассказали о месте России в мире «трёх экономических империй».

Согласно докладу аналитиков, в 2020 году в мире были сформированы три сильнейшие экономические зоны. Это европейская зона, американская и китайская. В каждой такой зоне будет своя валюта, свой финансовый центр и рынок облигаций, и собственные цепочки поставок.

В американскую империю, кроме США, входят Великобритания и Австралия, в европейскую – страны Западной Европы. В китайскую империю специалисты поставили азиатские страны, а также некоторые страны Восточной Европы, в том числе и Россию.

Кроме того, была отмечена одна из основных проблем китайской империи – стареющее население. Предполагается, что к 2040 году доля людей старше 65-ти лет в странах Азии составит 16%. Сейчас таких людей около 7,8%.

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