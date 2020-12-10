Пандемия коронавируса сильно ударила по карману многих россиян, которые из-за потери работы или вынужденного отпуска не в состоянии даже оплатить услуги ЖКХ. Если в будущем году тарифы вдруг будут повышены, это может спровоцировать серьезный рост задолженности за «коммуналку».

Впрочем, эксперты считают, что впадать в панику еще рано. Во-первых, до начала 2021-го продолжается действие моратория на штрафы и пени, поэтому имеющиеся долги не будут сильно расти. Есть шанс и на то, что этот самый мораторий будет продлен до июня следующего года. Депутаты Госдумы уже обращались к Минстрою, чтобы обсудить этот вопрос.

Во-вторых, некоторые эксперты выдвигают предположение, что долги по ЖКХ ближе к 2024 году будут списаны вообще. Так думает, к примеру, экономист Виталий Калугин. Он высказал мнение, что никак не заканчивающаяся пандемия загонит многих людей еще глубже в долговую яму и наиболее верным решением государства будет списание задолженностей за коммунальные услуги.