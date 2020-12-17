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Представители американских ВВС сообщили о том, что разведывательное воздушное судно U-2 Dragon Lady совершило первый полет под управлением искусственного интеллекта.

В опубликованном сообщении говорится о том, что ИИ заменил 2-го пилота. Этот тестовый полет в Военно-воздушных силах США назвали «важным достижением» и значительным скачком вперед в плане развития национальной обороны страны. Соответствующий алгоритм, получивший название ARTUµ, был создан военными специалистами.

Указывается, что продвинутый ИИ научили решать задачи, обычно выполняемые вторым пилотом. К примеру, при необходимости он использовал тактический комплекс навигации и системы обнаружения. Ему также передали осуществление разведывательной операции в ходе имитации ракетной атаки.

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