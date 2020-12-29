В Минобороны США рассказали об успешном испытании нового варианта крылатой ракеты Tomahawk, получившей название Block V, и раскрыли его возможности.

Тестовые пуски были осуществлены неподалеку от Гавайев на специальном морском полигоне. Первую версию новинки обозначили как Block Va. Ею вооружат подлодки и корабли. Она предназначена для нейтрализации надводных объектов. Радиус поражения этой ракеты составит примерно 1,6 тысячи километров.

Что касается версии Block Vb, то она является «традиционным» вариантом Tomahawk, предназначенным для уничтожения наземных целей. На ней установлена совершенно новая проникающая боеголовка, благодаря которой ее можно будет использовать и для ликвидации укрепленных бункеров, расположенных под землей. К ближайшим аналогам этой ракеты американцы относят российские «Калибры».