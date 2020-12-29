Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Минобороны США рассказали об успешном испытании нового варианта крылатой ракеты Tomahawk, получившей название Block V, и раскрыли его возможности.

Тестовые пуски были осуществлены неподалеку от Гавайев на специальном морском полигоне. Первую версию новинки обозначили как Block Va. Ею вооружат подлодки и корабли. Она предназначена для нейтрализации надводных объектов. Радиус поражения этой ракеты составит примерно 1,6 тысячи километров.

Что касается версии Block Vb, то она является «традиционным» вариантом Tomahawk, предназначенным для уничтожения наземных целей. На ней установлена совершенно новая проникающая боеголовка, благодаря которой ее можно будет использовать и для ликвидации укрепленных бункеров, расположенных под землей. К ближайшим аналогам этой ракеты американцы относят российские «Калибры».

Вам может понравиться

Армия России перебросила силы в самую горячую точку Сирии

На канале «Телеграм» одного из военных корреспондентов «Русской весны» появилось сообщение о…

National Interest рассказал о переоцененных эскадренных миноносцах Zumwalt

В январе 2019 года ВМФ США ввел в эксплуатацию второй высокотехнологичный эскадренный…

Кинокритики составили список наиболее успешных рождественских фильмов

Кинокритики сервиса Box Office Mojo в преддверии Нового года и Рождества составили…
  • Анна
  • 27.12.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 декабря – пасмурно, до -2 °C | город Мытищи: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 декабря – пасмурно, до -14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 декабря – облачно с прояснениями, до -16 °C | Королев: погода, 29 декабря – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 29 декабря – пасмурно, до 6 °C |