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Пилот американского истребителя, который патрулировал воздушное пространство над Атлантикой, сумел сфотографировать на камеру смартфона неопознанный летающий объект. Сообщается, что НЛО появился на высоте около тысячи метров, двигался на огромной скорости и быстро исчез.

Пилот рассказывает, что объект имел овально-треугольную форму. Сперва он на некоторое время будто завис над водой примерно в километре от поверхности, а затем совершил несколько замысловатых маневров. Приблизиться к НЛО не удалось, так как его скорость была слишком велика.

Напомним, что в 2018 году Пентагон рассекретил отчеты целевой группы, которая занимается подобными явлениями. Оказалось, что американское Минобороны много лет фиксирует случаи появления НЛО, а также вплотную занимается изучением данных объектов.

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