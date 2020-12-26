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В Пентагоне заявили, что ни одна провокация, осуществляемая китайскими или российскими боевыми кораблями, больше не останется безнаказанной. Экипажам американских эсминцев и фрегатов даны четкие распоряжения – действовать более агрессивно вплоть до атаки на корабли РФ и КНР. Проблема лишь в том, что провокации в подавляющем большинстве случаев организуют именно американские суда.

В отчете, который подписан главами ВМС, Береговой охраны и Морской пехоты Соединенных Штатов, говорится о том, что Китай и РФ отныне – решительные соперники, не дающие США захватить господство на море. Точнее, именно это подразумевается. В тексте отчета написано, что эти два государства угрожают безопасности и нападают на давно установленный международный порядок.

Стоит напомнить, что совсем недавно эсминец «Джон Маккейн» углубился в российские территориальные воды на 2 километра и выдворить его оттуда смог лишь БПК «Адмирал Виноградов». Но по мнению США, это совсем не провокация, а обеспечение свободного перемещения судов.

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