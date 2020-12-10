Американские ВС продолжают «воевать» с Россией, уничтожая специально подготовленные для этого декорации. Ранее, напомним, они сражались с бутафорскими танками Т-72 и самолетами Су-34. А вот теперь добрались уже и до комплексов С-400, которые также оказались лишь имитациями.

Пресс-служба ВВС уже сообщила, что высокоточный удар по ЗРК достиг цели. Подробности не описываются, но эксперты считают, что для «уничтожения» С-400 были использованы ракеты AGM-158.

Нынешние учения, которые проводятся в штате Флорида, отличаются от предыдущих тем, что в них задействовано сразу несколько родов войск, призванных продемонстрировать четкое взаимодействие друг с другом. Так, для атаки на имитацию ЗРК С-400 использовались беспилотные аппараты, которые нашли цель и передали ее на спутник. Космическая разведка проанализировала данные и отправила подтверждение на командный пункт. Лишь после этого были выпущены истребители, нанесшие удар.

Весь процесс от обнаружения цели до атаки на нее занял всего пару минут. Такое взаимодействие руководство американских ВС считает очень важным условием для успешного ведения войн будущего.