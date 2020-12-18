Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании Daily Mail сообщили, что в рамках учебных стрельбищ, состоявшихся на американской базе в Северной Каролине, военные стреляли по «реалистично умирающим» роботам.

Чтобы увеличить эффективность обучения солдат, командование решило в качестве мишеней использовать роботов, способных самостоятельно перемещаться по заданной области. Для придания им более реалистичного облика были использованы манекены. К тому же после попадания по ним они замертво падали, перед этим выкрикивая различные ругательства.

Отмечается, что они способны кричать ругательные фразы на 57 разных языках. Всего на полигоне было использовано 45 подобных роботов. В США впервые заговорили о применении машин на учениях еще четыре года назад.

Вам может понравиться

В Ленобласти к 15 декабря выявлено 220 новых случаев коронавируса

В Ленобласти по состоянию на 15 декабря количество пациентов, вылечившихся от коронавируса,…
  • Анна
  • 16.12.2020
  • читать 1 минуту

Певица Лолита сообщила, что уезжает из России на заработки

Лолита Милявская заявила, что Новый год встретит за границей. По словам певицы,…
  • Анна
  • 18.12.2020
  • читать 1 минуту

Россиян оштрафовали на 23 миллиона рублей за задержку тестов на коронавирус

В России подсчитали общую сумму штрафов, которые были выписаны людям, не сделавшим…
  • Анна
  • 18.12.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – переменная облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до -0 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 18 декабря – переменная облачность, до 4 °C |