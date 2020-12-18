В издании Daily Mail сообщили, что в рамках учебных стрельбищ, состоявшихся на американской базе в Северной Каролине, военные стреляли по «реалистично умирающим» роботам.

Чтобы увеличить эффективность обучения солдат, командование решило в качестве мишеней использовать роботов, способных самостоятельно перемещаться по заданной области. Для придания им более реалистичного облика были использованы манекены. К тому же после попадания по ним они замертво падали, перед этим выкрикивая различные ругательства.

Отмечается, что они способны кричать ругательные фразы на 57 разных языках. Всего на полигоне было использовано 45 подобных роботов. В США впервые заговорили о применении машин на учениях еще четыре года назад.