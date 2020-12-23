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В среду США внесли ряд корректив в примененные ранее санкции против России. Теперь в санкционном списке находятся и авиастроительные предприятия страны. Что создаст весьма серьезные проблемы для дальнейшей реализации проектов по созданию пассажирских самолетов SSJ 100 и МС-21.

ОАК и «Ростех» прокомментировали ситуацию оптимистично – их представители заявили, что подавляющее большинство проблем, возникающих из-за санкций, можно легко решить. В настоящее время производители из-за рубежа все еще работают с российскими предприятиями и поставляют комплектующие для самолетов, поэтому процесс строительства воздушных машин продолжится. Однако со временем ситуация может резко измениться.

Из-за боязни тоже попасть под американские санкции некоторые компании могут прекратить поставки комплектующих. Также появившиеся ограничения негативно повлияют на соблюдение контрагентами сроков, из-за чего проекты будут реализовываться гораздо медленнее.

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