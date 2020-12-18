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Соединенные Штаты провели учения под названием Emerald Flag, в ходе которых успешно повоевали с имитациями российской боевой техники. Известно, что «жертвами» американских истребителей и бомбардировщиков стали танк Т-72, а также зенитно-ракетный комплекс «Куб».

Выбор в пользу именно этих видов вооружения можно легко объяснить. Несмотря на то, что самая первая модель советского еще танка давно не используется российскими военнослужащими, на вооружении все же стоит огромное множество модификаций. Которые, вполне вероятно, будут принимать участие в вероятной войне с США.

Комплексы «Куб», которые обеспечивают надежную защиту воздушного пространства, по мнению специалистов, активно применяются Россией на зарубежных военных базах. А следовательно, именно с ними придется встретиться американским самолетам, отправленным для нанесения первого удара.

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