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На Первом канале уже в эту субботу, 26 декабря, выйдет финал шоу «Ледниковый период».

Согласно заявлению пресс-службы телеканала, участники проекта продемонстрируют свои лучшие номера, которые они тщательно готовили и репетировали. Всего в финале выступят восемь пар – Ольга Кузьмина и Александр Энберт, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Мария Луговая и Повилас Ванагас, Оксана Домнина и Вольф Черни, Мария Петрова и Дмитрий Сычев, Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова, Ирина Пегова и Алексей Тихонов, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев.

Также указывается, что, кроме самих участников, на лёд выйдет и ведущая шоу Алина Загитова, которая выступит с сольным номером, а также Елена Исинбаева. Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, как отмечается, выступит вместе с Ильёй Авербухом, а судить их номер будут те участники проекта, которым Елена чаще остальных ставила низкие оценки и высказывала критику.

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