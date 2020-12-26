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В издании Al-Monitor, регулярно освещающем события в Сирии, появилась статья о российских войсках на территории этой страны. Авторы публикации уверены, что Россия оказалась «между двух огней» из-за города Айн-Исса.

С одной стороны она пытается убедить курдов сдать населенный пункт под контроль Дамаска в обмен на защиту от протурецких сил, атакующих с разных направлений и готовящих все новые наступления. С другой – РФ совершенно не мешает боевикам подходить все ближе к Айн-Иссе и занимать новые позиции.

По мнению журналистов, войска РФ в северной части Сирии очень малочисленны. Кроме того, они не могут претендовать и на помощь Дамаска, так как правительственные войска также не располагают значительными силами в этом регионе. Следовательно, говорить об организации крупномасштабных военных операций не приходится.

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