читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Telegram-канала Mash сообщил, что актриса Ирина Муравьева была доставлена в больницу.

Согласно опубликованной информации, у неё был выявлена коронавирусная инфекция. Так, Муравьева начала себя плохо чувствовать ещё 10 декабря. У неё была высокая температура, озноб, также болела голова и першило в горле. Сданный на следующий день тест на коронавирус оказался положительным. Спустя неделю её состояние здоровья ухудшилось до тяжёлого, и её госпитализировали.

Как сообщается, у 71-летней Муравьевой также была обнаружена и вирусная пневмония. Сейчас её состояние здоровья оценивается как средней тяжести. Актриса, как уточняется, находится в обычной палате, а не в реанимации.

Вам может понравиться

Компания Lockheed Martin показала «уничтожение» российского ЗРК С-400 дозвуковой ракетой

Сотрудники американской компании Lockheed Martin опубликовали анимационный ролик, где демонстрируется уничтожение российского…

Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с авоськой на голове

Анастасия Волочкова в Stories Instagram продемонстрировала использование авоськи не по назначению. На…
  • Анна
  • 21.12.2020
  • читать 1 минуту

Полуфинал шоу «Ледниковый период» был показан в Сети до выхода в эфир

Ещё до выхода в эфир в Сети были опубликованы первые фото полуфинала…
  • Анна
  • 22.12.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 декабря – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 23 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 декабря – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 23 декабря – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 23 декабря – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 23 декабря – небольшой снег, до 2 °C |