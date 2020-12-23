Telegram-канала Mash сообщил, что актриса Ирина Муравьева была доставлена в больницу.

Согласно опубликованной информации, у неё был выявлена коронавирусная инфекция. Так, Муравьева начала себя плохо чувствовать ещё 10 декабря. У неё была высокая температура, озноб, также болела голова и першило в горле. Сданный на следующий день тест на коронавирус оказался положительным. Спустя неделю её состояние здоровья ухудшилось до тяжёлого, и её госпитализировали.

Как сообщается, у 71-летней Муравьевой также была обнаружена и вирусная пневмония. Сейчас её состояние здоровья оценивается как средней тяжести. Актриса, как уточняется, находится в обычной палате, а не в реанимации.