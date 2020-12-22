Канадский актёр Эллиот Пейдж впервые показал себя после заявления о трансгендерности.

Несколько недель назад 33-летняя тогда ещё актриса Эллен Пейдж заявила, что является трансгендерным мужчиной, и попросила использовать по отношению к ней местоимение «он». Также Эллен сообщила, что её новым именем становится «Эллиот». Кроме того, отмечается, что в 2014 году актриса публично заявила, что является лесбиянкой.

Эллен Пейдж принимала участие в съёмках таких проектов, как «Люди Икс» и «Академия Амбрелла».

Большинство поклонников поддержало Эллиота в комментариях в соцсетях. В новой публикации Эллиот предстал в чёрной толстовке, шапке и синей рубашке. Он поблагодарил поклонников за любовь и поддержку, и призвал их поддерживать друг друга и к организации помощи трансгендерам.